Москва, 16 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Сначала кратко и доступно стоит пояснить, о каких ограничениях по кредитам идет речь и почему власти хотят внести изменения в первоначальный вариант документа о количественные ограничения кредитования граждан России заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

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«Центральный банк РФ предполагал, что получит возможность напрямую запрещать банкам и микрофинансовым организациям (МФО) выдавать некоторые виды кредитов или займов сверх установленных лимитов.

Данная мера позволила бы вводить прямые количественные ограничения для сдерживания кредитования наиболее уязвимых групп заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Предполагалось, что максимально допустимую долю выдач ссуд «с ограничениями», а также их виды будет определять совет директоров Банка России.

Однако вариант, предложенный Госдумой, не предусматривает введение подобных ограничений для 13 системно значимых кредитных учреждений России.

Как считают законотворцы, данное исключение позволит не допустить миграцию проблемных заемщиков, например — с наиболее высокой долговой нагрузкой, в менее крупные банки, где контроль не столь суровый.

Что же в итоге принесут с собой предложенные изменения? Действительно, если Центробанк не сможет влиять на кредитную политику 13 крупнейших банков страны, в какой-то степени это может повлиять на переток заемщиков из одной группы банков в другую.

С другой стороны, выделение крупнейших кредиторов страны в отдельную группу, которая подчиняется иным правилам, нежели остальные, делает конкурентную среду не в полной мере равной для абсолютно всех участников.

Сейчас и так львиная доля банковских операций приходится на незначительное количество банков-гигантов с государственным участием. Причем постоянно звучат призывы или хотя бы озвучиваются намерения снизить степень «огосударствления» российской банковской системы.

И не все принимаемые решения позволяют реализовывать заявленные цели по демонополизации и децентрализации финансового сектора страны. Так что, как и любое иное сложное решение, данные меры носят не абсолютно однозначный характер», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года ЦБ РФ начнет вводить для банков и микрофинансовых организаций (МФО) количественные ограничения кредитования населения страны.

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