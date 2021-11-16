Грозный, 16 ноября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Чечне начали проверку работы учреждений культуры в районах республики. Одновременно с этим проводится проверка состояния помещений, в которых размещены объекты культуры. Состояние отдельных зданий вызвало нарекание у министра культуры Айшат Кадыровой и главы Чечни Рамзана Кадырова.

Павел Рубинский. Печка. 1960-е

Так, при проверке 95 объектов выявлены проблемы в четырех районах. Особенно возмутило проверяющих то, что в одном из зданий помещение отапливалось печкой-буржуйкой.

«Самым проблемным оказался Гудермесский район. Помимо прочих проблем, выяснилось, что в одном из местных ДК вместо отопительной системы установлена печь буржуйка. И это в 21 веке. Такое просто недопустимо!» — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров поручил председателю правительства ЧР Муслиму Хучиеву взять под контроль ситуацию с выделением средств на развитие сферы культуры.