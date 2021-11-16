Москва, , 15:16 — REGNUM Заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы причастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе являются лживыми. Об этом 16 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«При всем уважении к президентам суверенным государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу: «За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы», — сказал он, говоря о соответствующих обвинениях США в адрес России.

Также Лавров отметил, что в этих заявлениях литовским лидером не было приведено ни одного факта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес России со стороны США о том, что российская сторона якобы создаёт угрозы мирному использованию космоса, являются лицемерием.

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