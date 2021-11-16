Афины , , 15:54 — REGNUM В Греции Ассоциация ресторанов и связанных с ними заведений Аттики объявила о закрытии всех предприятий сектора по всей стране во вторник, 16 ноября.

Греческая таверна Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Согласно объявлению, сектор требует мер поддержки, чтобы избежать закрытия бизнеса и потери рабочих мест.

Среди прочего, Ассоциация просит не возвращать подлежащие возврату авансовые платежи, продолжать субсидирование арендной платы, освободить предприятия от муниципальных налогов, снизить НДС до 6%, продолжить субсидирование рассрочки по кредитам.