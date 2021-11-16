Лондон, 16 ноября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Греция проводит жесткую, но справедливую политику в отношении миграции, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис, выступая в британской телевизионной программе «Доброе утро, Британия» на ITV 16 ноября.

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Мицотакис отметил, что за последние три года Греция приняла более 50 000 заявлений о предоставлении убежища и что никто не может обвинить ее в несоблюдении прав человека.

«У меня есть обязательство защищать наши границы», — подчеркнул Мицотакис.

Он призвал Турцию соблюдать со своей стороны Совместное заявление ЕС и Турции от 2016 года.