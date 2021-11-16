Москва, , 15:18 — REGNUM Участие украинской компании «Нафтогаз» в сертификации Nord Stream AG (оператор «Северного потока — 2») было пролоббировано США. Об этом 16 ноября заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Газопровод «Северный поток — 2» Pjotr Mahhonin

Эксперт посетовал, что Вашингтон постоянно давит на Германию с целью осложнить процесс ввода газопровода «СП-2» в эксплуатацию.

«Пожалейте нас. Под таким давлением американцев находимся. Слава Богу, хоть достроили «Северный поток — 2». Но американский фактор давит на то, чтобы Германия привлекала Украину во все организации», — сказал Рар.

Читайте ранее в этом сюжете: Политолог из Германии напомнил об обязанностях Польши в отношении беженцев