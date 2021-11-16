Ереван, , 15:11 — REGNUM Шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении попали в азербайджанский плен. Об этом 16 ноября сообщает газета «Грапарак», со ссылкой на источник в минобороны Армении.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты отмечают, что об этом также сообщают в азербайджанских телеграм-каналах. Официального подтверждения этой информации нет.

Бои на границе продолжаются. Армянская и азербайджанская стороны обвиняют друг друга в «провокации». С обеих сторон применяется артиллерия. Ереван запросил помощи в Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, между Баку и Ереваном начался новый виток напряжённости на границе. 15 ноября Совет безопасности Армении распространил сообщение, что подразделения ВС Азербайджана якобы накануне пошли в наступление и окружили четыре армянских поста. Их удалось разблокировать в ходе переговоров. 16 ноября в Баку обвинили армянскую сторону в попытке захватить господствующие высоты.

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