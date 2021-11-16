София, , 15:11 — REGNUM Лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова официально заявила о намерении уйти в отставку. Об этом 16 ноября сообщило Радио Болгария.

«Соответствующие документы уже поданы, обратного пути нет», — резюмировала, в частности, политик. На вопрос о причинах такого шага К. Нинова не ответила, подчеркнув лишь, что она остается в большой политике. «Я буду участвовать в переговорах по формированию нового правительства Республики Болгария», — сказала номинальный руководитель болгарских социалистов.

К. Нинова также заявила, что результат БСП на состоявшихся 14 ноября выборах в Народное собрание (парламент) Болгарии является «катастрофическим», и многие представители партии должны «сделать из этого необходимые выводы». Напомним, согласно предварительным итогам парламентских выборов в РБ, БСП получила поддержку 10,24% избирателей и заняла 4-е место в рейтинге победителей.