Джакарта, , 15:10 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что количество людей, получивших вторую инъекцию вакцины против коронавируса, достигло 85 370 684 человек, сообщает Kompas.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, первую инъекцию вакцины от коронавируса получили 131 292 871 житель Индонезии.

Власти страны нацелены привить от коронавируса 208 млн человек.

Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 1,9 млн медиков, 23,7 млн госслужащих, 2,3 млн учителей, 5,9 млн пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 347 случаев заражения коронавирусом.

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