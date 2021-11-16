Москва, 16 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Госдума в основном, во втором чтении приняла законопроект, которым снова откладывается на год, до 2025 года, решение о компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке СССР, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Советский рубль

Речь идет о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

По данным правительства РФ, объем средств, необходимых для погашения целевых долговых обязательств Российской Федерации, в которые переведены гарантированные сбережения, оценен в 2022 году в 49,7 трлн рублей, в 2023 году в 51,8 трлн рублей и 2024 году — 53,9 трлн рублей.

В настоящее время расчет долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации, основой определения которого является указанная базовая стоимость, Федеральной службой государственной статистики не производится, а сам показатель не утверждается и не публикуется.