Афины , , 15:51 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис поздравил греческого писателя Христоса Хоменидиса с присуждением Европейской книжной премии (Le Prix du Livre Européen) за его роман «Ники». Об этом Мицотакис написал в твиттере 15 ноября.

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Премьер-министр Греции сказал, что его поздравления исходят «как от хорошего читателя, так и от хорошего друга».

Министр культуры и спорта Лина Мендони также поздравила Хоменидиса с его наградой, заявив, что работа Хоменидиса — это проявление почтения к греческому языку и к самой Греции.