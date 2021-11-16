Подгорица, 16 ноября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Нефть — единственный ресурс, который может решить все финансовые проблемы Черногории к 2024 году, считает Владимир Попович, канадский эксперт и консультант по геофизике и нефтяным исследованиям.

Gazprom.ru Буровая на шельфе

Он направил свое предложение по проекту развития нефтяной промышленности министру капитальных вложений Черногории Младену Бояничу, реализация которого могла бы принести Черногории как минимум в десять раз больше доходов от нефти, чем от туризма, за очень короткое время, пишет издание Pobjeda.

«Все, что вам нужно сделать, это сформировать национальную нефтяную компанию в качестве владельца черногорского шельфа, привлечь экспертов по нефти, спланировать трехмерную программу (трехмерное геофизическое исследование) на всей территории от Хорватии до Албании, включить консорциум, который проводит разведку, в совместную программу и зарегистрировать компанию на нью-йоркской или другой фондовой бирже», — говорит Попович.

Он считает, что акции компании будут расти и дальше, когда ею будут управлять нефтяные эксперты.

«Aramco, крупнейшая нефтяная компания в мире, использует в основном иностранных консультантов и сформирована по тому же принципу, который я предлагаю для Черногории, что является стандартным методом исследования в мире, где есть многообещающие зоны с нефтегазовым потенциалом», — сказал он. Попович добавил, что проект не ляжет на плечи Черногории и принесет огромные выгоды.

По его словам, есть несколько возможных способов финансирования этого проекта.

Напомним, что 25 марта 2021 года консорциум компаний Eni и Novatech начал первое разведочное бурение на черногорском шельфе недалеко от Улциня. Ранее правительство сообщило, что на этой скважине ожидается крупное месторождение нефти.