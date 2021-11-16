Белгород, , 15:11 — REGNUM Резкое ухудшения состояние почувствовала после вакцинации от COVID-19 жительница Старого Оскола Белгородской области. Женщину госпитализировали в реанимацию, а затем перевели в кардиологическое отделение. Историю со слов родственников опубликовали в нескольких сообществах соцсети «ВКонтакте» 16 ноября.

Палата реанимации Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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Известно, что женщина пришла на прививку 13 ноября в поликлинику № 1 Старого Оскола. По данным её супруга, через 20 минут после вакцинации «Спутником V» ей стало резко плохо, они вернулись в медучреждение на своём автомобиле, врачи начали предпринимать реанимационные действия ещё возле машины.

«На собственном транспорте в сопровождении медсестры доставили в реанимацию, так как скорая не приезжала. В реанимации врач принял решение подключить под аппараты поддерживающие жизнь, был подключён кислород. Через сутки супруга пришла в себя, сейчас переведена в кардиологию. Сегодня на утреннем обходе врач заявил, что вы тут никому не нужна и ничего вы не добьетесь. Как мы поняли, никто это дело расследовать не хочет, ни о каких компенсациях за причинение вреда здоровью уже и речи не идёт, мало того, нам говорят, что как вы будете делать вторую прививку. Куда нам обращаться? В Москву, в местные СМИ или ТВ, но так быть не должно, где гарантии, что сегодня человек, пришедший на прививку не столкнётся с подобной ситуацией и неизвестно, будет ли спасён», — публикует паблик «Официальный Старый Оскол» обращение супруга пострадавшей к губернатору и главе депздрава.

В Старооскольской окружной больнице Святителя Луки 16 ноября прокомментировали произошедшее. Администрация уточняет, что женщина получила первый компонент вакцины «Спутник V» и покинула медучреждение не дожидаясь положенные 30 минут, сославшись на срочные дела. В больнице подтвердили, что пациентку вскоре доставил обратно в поликлинику супруг на собственном транспорте в связи с ухудшением состояния здоровья.

«В ходе осмотра сотрудниками поликлиники было выявлено у неё существенное снижение артериального давления. Пациентке была немедленно оказана неотложная помощь. Затем в сопровождении медработника её доставили в приемное отделение стационара, где по результатам осмотра госпитализировали в кардиологическое отделение для дальнейшего наблюдения. В настоящее время состояние здоровья пациентки оценивается как удовлетворительное. После консультации со специалистами больницы, она продолжает лечение в кардиологическом отделении. Данный случай не относится к серьёзным поствакцинальным осложнениям, но, тем не менее, будет рассмотрен на иммунологической комиссии», — говорится в комментарии, опубликованном на странице больницы в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области на 16 ноября на вакцинацию от COVID-19 записались 891 082 человека, полный курс иммунизации прошли 787 285 жителей.