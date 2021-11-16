Париж, , 15:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон изменил синий цвет на государственном флаге Франции на более темный синий цвет, передает радио Europe1.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что смена цвета на темно-синий оттенок оставалась незамеченной больше года, так как об этом не было официально объявлено. Решение об изменении цвета французского флага было принято 13 июля 2020 года.

Официально, одной из причин такой реформы в Пятой республике стал возврат к символу Великой французской революции — флагу 1793 года.

Обновленный флаг можно увидеть на зданиях Елисейского дворца, Национальной ассамблеи и Министерства внутренних дел Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обсудил с Макроном миграционный кризис на белорусско-польской границе