Москва, , 15:04 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о полномочиях главы государства продлевать контракт с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими и после достижения ими предельного возраста, предусмотренного нормами, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Изменения касаются имеющих воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота.

Так, военнослужащим, имеющим воинское звание генерал-полковника, адмирала, возможно продление контракта до достижения ими возраста 70 лет, а имеющим иное воинское звание — до достижения ими возраста 65 лет, следует из документа.

Срок продления контракта устанавливается на усмотрение президента РФ.

Инициатива была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о новых полномочиях Путина прошел II чтение Госдумы