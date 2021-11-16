Москва, 16 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о полномочиях главы государства продлевать контракт с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими и после достижения ими предельного возраста, предусмотренного нормами, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Изменения касаются имеющих воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота.

Так, военнослужащим, имеющим воинское звание генерал-полковника, адмирала, возможно продление контракта до достижения ими возраста 70 лет, а имеющим иное воинское звание — до достижения ими возраста 65 лет, следует из документа.

Срок продления контракта устанавливается на усмотрение президента РФ.

Инициатива была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.