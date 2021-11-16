Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Официальное объявление о прекращении Корейской войны (1950−1953 гг), предложенное Сеулом, станет шагом к денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гона.

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Данное заявление он сделал 15 ноября в ходе корейско-американского стратегического форума в Вашингтоне, организованного Корейским фондом и Центром стратегических и международных исследований.

Южнокорейский дипломат отметил, что мирный процесс «может быть долгим, трудным и даже мучительным» и подчеркнул необходимость разработки структуры, «от которой никто не сможет легко уйти». Он также акцентировал внимание на необходимости убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

Чхве Чжон Гон в очередной раз повторил позицию южнокорейского правительства о том, что объявление об окончании Корейской войны поможет вернуть КНДР за стол переговоров, а также создать «необратимый» процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, что Южная Корея и КНДР фактически до сих пор находятся в состоянии войны. Между двумя государствами нет скрепленного подписями сторон официального документа о перемирии.

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