Уфа, 16 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию троих малолетних детей в Уфе. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Жестокое обращение с детьми

По версии следователей, в 2021 году 20-летняя мать троих детей в возрасте от одного года до трех лет распивала алкогольные напитки и не занималась их воспитанием, а также не содержала и не обучала их.

«Малолетние были лишены возможности регулярно питаться», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что социальные работники во время обследования жилищно-бытовых условий установили, что семья проживала в антисанитарных условиях.

«Из-за отсутствия должного ухода у детей образовались хронические заболевания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что обвиняемую не раз привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, соединенное с жестоким обращением. Свою вину женщина признала. Дети сейчас находятся в социальном учреждении. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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