Москва, , 15:02 — REGNUM Дополнение сертификатов о вакцинации от коронавируса фотографиями их получателей было практически предопределено, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Сертификат о вакцинации от коронавируса Mos.ru/В. Новиков

«Это естественный и логичный шаг на фоне того, что отдельная сверка сертификата с паспортом занимает немало времени.

К примеру, как только ограничения на пользование общественным транспортом в Татарии были введены (там уже требуется предъявлять QR-код на входе в общественный транспорт).

Водители тут же пожаловались, что на входе в транспорт возникают задержки из-за необходимости сверять сертификаты с паспортами пассажиров, а это занимает немало времени и отвлекает контролеров на дополнительные операции.

Не говоря уже о том, что не у каждого человека всегда есть при себе паспорт (по закону гражданин не обязан постоянно держать паспорт при себе).

В итоге транспортные компании стали нести убытки, а пассажиры столкнулись с неудобствами, сбоями в графике движения общественного транспорта и иными проблемами.

Вероятно, в будущем процесс контроля будет еще более усовершенствован, чтобы в итоге методы борьбы с распространением коронавируса не тормозили повседневную работу отечественной экономики». — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сертификаты о вакцинации от коронавируса могут дополнить фотографиями, что позволит избежать очередей при их проверке.

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