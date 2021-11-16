Лондон, , 15:01 — REGNUM Команда Team Ricochet, занимающаяся «античит-системой» для игр Call of Duty, рассказала о необычных нововведениях своей разработки. Об этом 16 ноября пишет портал VGC.

Героиня Call of Duty Vanguard Скриншот с YouTube

Теперь недобросовестных игроков, которые слишком часто нарушают правила игры, могут перманентно заблокировать во всех проектах франшизы Call of Duty. Речь идёт как о всех прошлых играх серии, так и о тех, которые ещё даже не вышли.

Авторы защитной системы пишут, что подобная мера будет применяться только за «крайние нарушения». В остальных случаях блокировка аккаунта будет временной.

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