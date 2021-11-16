Лондон, 16 ноября 2021, 15:01 — REGNUM Команда Team Ricochet, занимающаяся «античит-системой» для игр Call of Duty, рассказала о необычных нововведениях своей разработки. Об этом 16 ноября пишет портал VGC.
Теперь недобросовестных игроков, которые слишком часто нарушают правила игры, могут перманентно заблокировать во всех проектах франшизы Call of Duty. Речь идёт как о всех прошлых играх серии, так и о тех, которые ещё даже не вышли.
Авторы защитной системы пишут, что подобная мера будет применяться только за «крайние нарушения». В остальных случаях блокировка аккаунта будет временной.
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