Москва, , 15:01 — REGNUM В Москве сотрудники Росгвардии выявили более 2 тыс. нарушений правил оборота оружия, сообщили в пресс-службе столичного Главного управления ведомства.

Росгвардия Rosgvard.ru

Отмечается, что инспекторы Росгвардии проверили условия хранения оружия у более 13,5 тыс. владельцев, в том числе провели свыше 500 проверок в возрастной категории от 18 до 21 года. В ходе проверок выявлено около 10 фактов грубых нарушений законодательства — разрешительные документы на оружие у них были аннулированы.

«Всего же было выявлено свыше 2 тыс. нарушений правил оборота оружия и более 2 тыс. единиц оружия было изъято из оборота», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме после стрельбы в Пермском университете заявили о необходимости вытроить жесткую систему предотвращения угроз.

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