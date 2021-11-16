Черкесск, , 14:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продолжил работать в дистанционном формате государственный университет имени Умара Алиева. Руководство вуза приняло решение еще на неделю продлить «удалёнку», сообщили в вузе.

Дистанционное образование Donland.ru

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Напомним, учебное заведение перешло на дистанционное обучение с 30 октября. Предполагалось вернуться к штатному режиму работы после длинных нерабочих дней, однако с 15 ноября по 20 ноября вуз продолжил работать в прежнем режиме.

Такое решение принято в связи с тем, что, несмотря на признаки стабилизации эпидситуации по COVID-19 в Карачаево-Черкесии, сохраняются высокие риски заражения коронавирусом.

Напомним, в республике после окончания осенних каникул вернулись к штатному режиму работы школы. Между тем оперштаб принял решение о введении с 1 ноября в местах массового пребывания людей QR-кодов. Они требуются при посещении кинотеатров, заведений общепита и торговли и при заселении в гостиницы.