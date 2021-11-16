Чита, , 14:59 — REGNUM Сложности, связанные с вывозом мусора в Забайкалье, связаны с большим долгом населения за оказанную услугу. Всего, как сообщает пресс-служба правительства региона, с начала 2021 года региональной компанией транспортировано порядка 312 тысяч тонн ТКО, за прошедшую неделю — чуть более семи тысяч тонн. При этом, задолженность населения перед оператором по обращению с ТКО составляет 491,2 миллиона рублей.

Мусор

Для регионального оператора (компания «Олерон+») в ближайшее время закупят около трех тысяч контейнеров.

Субсидия из федерального бюджета на эти цели составила 42 миллиона рублей. На эти средства будет приобретено 2760 контейнеров для раздельного сбора отходов, половина из которых будут синего цвета, вторая половина — оранжевого. Контейнеры поступят в регион не позднее 15 декабря.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подчеркнул, что региональному оператору необходимо помогать организовать работу со сбором мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Григорьев («Справедливая Россия — За правду») в Instagram сообщил, что обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой поручить прокуратуре региона направить исковое заявление в суд для расторжения соглашения между региональным министерством природных ресурсов и «мусорным» оператором — компанией ООО «Олерон+». Причина — многочисленные нарекания со стороны граждан и не своевременной вывоз мусора.

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