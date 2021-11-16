Архангельск, , 14:58 — REGNUM В Архангельской области по приросту заболевших ковидом лидирует областной центр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус

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За последние сутки в регионе было выявлено 443 случая COVID-19, 89 из них — в Архангельске, 75 — в Северодвинске, 51 — в Коряжме, 42 — в Котласе, 29 — в Мирном. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы также в Виноградовском, Каргопольском и Плесецком округах, в Няндомском, Вельском и других районах области

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в России число больных ковидом пополнили 36 818 человек.