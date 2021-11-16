Ереван, , 14:58 — REGNUM Ереван обратился к Москве с просьбой помочь в защите территории Армении в соответствии с договором от 1997 года. Об этом 16 ноября сообщил армянскому «Общественному телевидению» секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Россия и Армения Mil.ru

«Поскольку со стороны Азербайджана произошло нападение на суверенную территорию Армении, то мы обращаемся к России с призывом защитить территориальную целостность Армении на основе существующего между государствами договора», — сказал Григорян.

Он отметил, что пока обращение было устное, но также готовится обращение в письменном виде. Григорян добавил, что что Ереван ожидает от Москвы помощи в восстановлении территориальной целостности Армении.

Стоит отметить, что между Баку и Ереваном начался новый виток напряжённости на границе. 15 ноября Совет безопасности Армении распространил сообщение, что подразделения ВС Азербайджана якобы накануне пошли в наступление и окружили четыре армянских поста. Их удалось разблокировать в ходе переговоров. 16 ноября в Баку обвинили армянскую сторону в попытке захватить господствующие высоты.

Читайте ранее в этом сюжете: Ереван сообщил о «крайне напряжённой» обстановке на границе с Азербайджаном