Москва, , 14:56 — REGNUM Клиенту банка, у которого заблокировали счёт, следует начать решение проблемы с диалога с банком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября сообщила адвокат Алиса Волхова.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Она рассказала, что обычно банки прибегают к такой мере как блокировка счета в редких случаях, например — при признании организации или физического лица причастными к экстремистской или террористической деятельности, при выявлении схем отмывания денег, добытых преступным путем. Поэтому в большинстве ситуаций речь идет о временной заморозке всех операций по счету, кроме обязательных — например, налогов.

«Чаще всего счёт блокируется из-за невыполненных долговых обязательств, в том числе из-за наличия неуплаченных налогов. В этом случае необходимо погасить все долги и тогда через непродолжительное время счет будет разблокирован. В некоторых случаях банки блокируют счет физического лица за чрезмерную активность: крупные транзакции, постоянные переводы разным людям и получение постоянных переводов от разных людей без внятного объяснения происхождения денег. У банка появляются основания подозревать вас в том, что вы участвуете в каких-то теневых схемах по легализации преступных средств или в нелегальной торговле, незаконно занимаетесь бизнесом или осуществляете мошенническую деятельность», — сказала Волхова.

По словам эксперта, в том случае, если счет был заблокирован из-за того, что в банке заподозрили отмывание доходов, полученных преступным или нелегальным путем, необходимо начать диалог с сотрудниками кредитной организации.

«Во-первых, нужно выяснить причину блокировки, то есть подозрительную транзакцию или транзакции, которые и заставили банк обратить внимание на ваш счет. Во-вторых, необходимо подготовить по данным транзакциям документы или внятное объяснение происхождению денег, поступивших на счет, или, напротив, причины их вывода со счета. Например, вы перевели на счет в банке 10 миллионов рублей. При возникновении вопросов вы приезжаете в банк с копией договора о купле-продаже квартиры и показываете, что вы продали квартиру за 10 миллионов рублей. Вариант второй — вы перевели деньги неизвестному лицу. Значит, вам нужно будет объяснить, что вы перевели их потому, что покупаете у этого лица дорогостоящие ювелирные украшения», — пояснила собеседница.

Адвокат предположила, что объяснения клиента не удовлетворили банк.

«В этом случае вы можете обратиться в межведомственную комиссию (МВК) при Банке России. К заявлению в МВК прилагаются документы об отказе банков в проведении транзакции и ваши обоснования транзакции. Заявление рассматривается в течение 20 дней, если решение принимается в вашу пользу, то в течение одного дня МВК извещает банк о своем решении, после чего вы можете проводить операции по счету. Кстати, если банк по каким-либо причинам отказывается открывать вам счет, также стоит обратиться в МВК, которая рассмотрит ситуацию и примет решение в вашу пользу или объяснит причины отказа банка в открытии вам счета», — советует Алиса Волхова.