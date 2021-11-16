Москва, , 14:59 — REGNUM Мигрантов из стран Ближнего Востока, которые прорываются в Евросоюз с территории Белоруссии могут отправить на Украину. Об этом 16 ноября заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его мнению, Германия не станет принимать всех тех, кто сейчас находится на белорусско-польской границе, а вот Украина вполне могла бы пойти на такой шаг.

«На Украину их перешлют, в страну, где у них, может быть, когда-то появится больше шансов перейти границы и попасть в Евросоюз», — сказал Рар.