Канада, 16 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Серверы игры Skate 2 на PlayStation и Xbox будут закрыты 10 декабря 2021 года. Об этом 16 ноября пишут разработчики проекта на своей странице в Twitter.

Геймер

https://twitter.com/skateEA/status/1460313441898414080

Авторы Skate 2 отметили, что это решение далось им нелегко. Вероятно, оно связано с тем, что сейчас студия трудится над следующей частью франшизы.

Напомним, что компания Microsoft в честь 20-летия консоли Xbox представила список из 70 игр, которые теперь будут доступны на современных устройствах при помощи функции обратной совместимости. Среди них оказалась и Skate 2.