Ереван, , 14:51 — REGNUM Остановка на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться «крайне напряжённой». Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Военные ВС Армении Mil.am

«Ведутся локальные бои, в ходе которых противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и стрелковое оружие различного калибра», — говорится в сообщении.

В минобороны заявляют, что ситуация остаётся под контролем. Военнослужащие ВС Армении предпринимают активные действия в ответ на «провокацию» со стороны Азербайджана.

Стоит отметить, что между Баку и Ереваном начался новый виток напряжённости на границе. 15 ноября Совет безопасности Армении распространил сообщение, что подразделения ВС Азербайджана якобы накануне пошли в наступление и окружили четыре армянских поста. Их удалось разблокировать в ходе переговоров. 16 ноября в Баку обвинили армянскую сторону в попытке захватить господствующие высоты.

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