Ярославль, , 14:50 — REGNUM В Ярославской области за период навигации в 2021 году водным транспортом воспользовались 435 тысяч человек. Это на 20 процентов больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Всего действовало восемь пригородных маршрутов.

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«Из Ярославля — в Кузьминское, в Новые Ченцы, в Константиново, в Сады и в Брейтово; из Рыбинска — в Колхозник и в Песочное; из поселка Переборы — в Юршино. По этим направлениям перевезено более 96 тысяч человек», — сообщили в правительстве.

Самым востребованным рейсами в городе были направления от Ярославского речного вокзала до Толги и Вакарева. Ими воспользовались 183 тысячи человек.

На экскурсионных теплоходах прокатились 25 тысяч человек. Тутаевской переправой воспользовалось более 130 тысяч. Сейчас навигация закрыта и будет открыта в апреле или мае 2022 года.