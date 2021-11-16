Ярославль, 16 ноября 2021, 14:50 — REGNUM В Ярославской области за период навигации в 2021 году водным транспортом воспользовались 435 тысяч человек. Это на 20 процентов больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Всего действовало восемь пригородных маршрутов.
Самым востребованным рейсами в городе были направления от Ярославского речного вокзала до Толги и Вакарева. Ими воспользовались 183 тысячи человек.
На экскурсионных теплоходах прокатились 25 тысяч человек. Тутаевской переправой воспользовалось более 130 тысяч. Сейчас навигация закрыта и будет открыта в апреле или мае 2022 года.