Казань, 16 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. На территории Татарии 17 ноября ожидается кратковременная метель с ухудшением видимости до 1−2 км, на дорогах гололедица. По данным регионального управления Гидрометцентра, ночью возможен сильный западный, северо-западный ветер порывами 15−18 метров.

Аполлинарий Васнецов. Вьюжит. Метель. 1904

17 ноября временами пройдет снег, днем местами мокрый. Температура воздуха ночью составит —3…—8 градусов. Максимальная температура воздуха днем достигнет +1…—4 градуса. На дорогах гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Удмуртии в ночь на 17 ноября пройдет снег. Температура воздуха составит — 6… — 11 °C, днем потеплеет до 0… — 5 °C.

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