Москва, 16 ноября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Указ президента РФ Владимира Путин о том, что Карелия, Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий округ перестанут считаться районами Крайнего Севера, не вносит кардинальных изменений в стратегию развития Арктики, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Иван Мизин Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

«Данная мера является организационной, она призвана разграничить территории страны, которые относятся к Арктике, от других регионов. Это даст дополнительный импульс развитию Арктики, поможет быстрее реализовать важные проекты.

Данный указ не означает, что объём средств на развитие арктических территорий сократят, возможно, его даже увеличат. Значительная часть территории России находится здесь, так что развивать её необходимо.

Это важно и для улучшения жизни живущих здесь людей, и потому, что тут расположены значительные запасы различных полезных ископаемых, и для обеспечения безопасности государства, и для борьбы с изменением климата, сохранения местной флоры и фауны.

Исключение части регионов РФ из числа арктических также не означает, что они будут развиваться медленнее. Их финансирование продолжится, только уже по другим статьям бюджета, будет продолжена и реализация различных проектов.

В целом Арктика по-прежнему будет оставаться одной из важнейших частей России, в предстоящие годы она может дать значительный импульс социально-экономическому развитию страны и укрепить её роль в мире», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Карелия, Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий округ (Пермский край) перестанут с 1 января 2022 года считаться районами Крайнего Севера. Указ об этом подписан президентом России Владимиром Путиным.

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