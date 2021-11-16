Джакарта, , 14:46 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 347 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 16 ноября в Индонезии выявили 4 251 423 носителя SARS-CoV-2.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 515 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 099 399 человек.

В период с 15 по 16 ноября от COVID-19 умерли 15 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 685 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва встретилась с министром здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикиным.

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