Лас-Вегас, США, 16 ноября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Американский рэпер Кендрик Ламар завершил свое выступление на фестивале «Day N Vegas» в Лаг-Вегасе, заявив публике, что он «скоро вернется». Об этом информирует фанатский аккаунт рэпера в Твиттере.

Выступление Ламара в Лас-Вегасе 12 ноября ознаменовало его первый концерт в 2021 году, и, несмотря на то, что он не исполнил нового материала, он отметил 10-летнюю годовщину своего дебютного альбома «Section.80» и представил песни «family ties» и «range brothers», которые были записаны с его двоюродным братом репером Baby Keem. Его последней песней вечера стала «Sing About Me, I'm Dying of Thirst» с альбома 2012 года «good kid, m.A.A.d city», и незадолго до того, как покинуть сцену, Ламар сказал толпе: «Вегас, до следующего раза! И когда я говорю «следующий раз», я имею в виду очень скоро».

В прошлом месяце поклонники были убеждены, что возвращение Ламара неизбежно в ближайшее время, используя в качестве аргумента тот факт, что он обновил свою фотографию в профиле Spotify впервые с 2017 года, когда вышел альбом «DAMN».