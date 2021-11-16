Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Новая версия операционной системы Windows 11 получила необычное изменение. Об этом 16 ноября пишет «Игромания».

«Синий экран смерти» Cha già José

По данным СМИ, «чёрный экран смерти» в новой версии Windows 11 сменит цвет на синий — как в прошлых итерациях ОС. Представители Microsoft пока никак не прокомментировали ситуацию.

Как отмечает «Игромания», релиз Windows 11 не обошёлся без проблем — пользователи то и дело сообщают о новых ошибках. Впрочем, создатели операционной системы стараются оперативно исправлять их.