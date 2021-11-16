Вашингтон, 16 ноября 2021, 14:46 — REGNUM Новая версия операционной системы Windows 11 получила необычное изменение. Об этом 16 ноября пишет «Игромания».

«Синий экран смерти»
«Синий экран смерти»
Cha già José

По данным СМИ, «чёрный экран смерти» в новой версии Windows 11 сменит цвет на синий — как в прошлых итерациях ОС. Представители Microsoft пока никак не прокомментировали ситуацию.

Как отмечает «Игромания», релиз Windows 11 не обошёлся без проблем — пользователи то и дело сообщают о новых ошибках. Впрочем, создатели операционной системы стараются оперативно исправлять их.