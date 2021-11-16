Москва, , 14:58 — REGNUM Германия, возможно, примет беженцев, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, пытаясь прорваться на территорию Евросоюза. Об этом 16 ноября заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его мнению, если ФРГ и пойдет на такой шаг, то примет лишь часть беженцев. Остальным же придется вернуться к себе домой, убежден эксперт.

«Думаю, часть этих людей примут по гуманистическим соображениям. Но не всех. Этих молодых, которые там стоят, которые не имеют права попасть в Евросоюз, их будут уговаривать, а потом, возможно, принудят сесть в самолеты и лететь туда, откуда они прилетели», — сказал Рар.

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