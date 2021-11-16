Подгорица, , 14:45 — REGNUM Институт общественного здоровья Черногории в очередной раз обратился к гражданам с призывом пройти вакцинацию. По сообщению института, все умершие в результате COVID-19 в возрасте до 50 лет не были вакцинированы.

Вакцины Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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«Каждый день мы становимся свидетелями летальных последствий COVID-19, которым в основном подвержены непривитые люди. Это призыв к тому, чтобы вакцинация больше не откладывалась», — говорится в сообщении института.

За последние 24 часа в Черногории от коронавируса умерли девять человек, а всего было зарегистрировано 324 новых случая заражения.

Число активных случаев в стране составляет 4651.