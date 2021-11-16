Чита, 16 ноября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Несмотря на то, что подготовка к пожароопасному сезону в Забайкальском крае идет хорошими темпами, не обошлось без проблем. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

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«В районах, где возникли сложности с подготовкой к пожароопасному сезону, необходимо обеспечить проведение всех мероприятий. Эта работа, которую нельзя не выполнить. Мобилизуйте людей, все силы и средства, чтобы быть готовыми к приходу пожароопасного сезона. Самое главное — защита людей и населенных пунктов», — губернатор Забайкалья Александр Осипов.

По словам вице-премьера правительства Забайкальского края Алексея Кошелева, анализ деятельности муниципальных образований показал, что почти завершено оборудование противопожарных минерализованных полос, на 43% выполнены работы по удалению сухой растительности огневым способом (в аналогичном периоде прошлого года — 34,3%).

На 81% проведена очистка территории населенных пунктов края от горючих материалов и свалок (в аналогичном периоде прошлого года — 70%). Отмечено, что осложняет отжиг травы чрезмерная влажность почвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года в регион поступило 25 единиц пожарной и автомобильной техники: автоцистерны на базе автомобиля «Урал», УАЗ «Патриот», легковые автомобили HYNDAI, автомобиль первой помощи на шасси ГАЗель NEXT и пожарные автолестницы переданы подразделениям управления МЧС России по Забайкальскому краю, «Забайкалпожспаса».

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