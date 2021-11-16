Ярославль, , 14:44 — REGNUM Центральная избирательная комиссия России назвала кандидатов в состав Избирательной комиссии Ярославской области. Решение принято на заседании 16 ноября, сообщает ЦИК России.

Елена Новик City-yaroslavl.ru

ЦИК предлагает двух кандидатов — губернатору области и областной думе. В качестве кандидата губернатору названа заместитель мэра Ярославля Елена Новик. Областной думе ЦИК предложил зампреда облизбиркома Сергея Фефилина.

Как правило, кандидатура, предложенная губернатору, затем выдвигается на пост председателя комиссии. По данным источников ИА REGNUM, кандидатура Елены Новик уже согласована всеми заинтересованными сторонами.

Действующий председатель облизбиркома Олег Захаров покидает свой пост. Корреспонденту ИА REGNUM он сообщил, что может продолжить работу во фракции «Новые люди» Госдумы России, но «варианты всегда есть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас происходят выборы новых членов областной избирательной комиссии в связи с истечение срока полномочий предыдущего состава.

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