Пермь, , 14:41 — REGNUM В Перми поездка в общественном транспорте подорожает до 33 рублей. Новый тариф начнет действовать с 10 января 2022 года. На период до 9 января стоимость проезда остаётся в размере 26 рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пермский общественный транспорт Gorodperm.ruВиталий Кокшаров

Новую методику расчета, стоимость проезда в общественном транспорте и новое тарифное меню утвердила Пермская гордума. Экономически обоснованная стоимость поездки с учетом расходов на отрасль и актуального пассажиропоток составляет 35 рублей. При утверждении стоимости разовой поездки учли ценовую доступность. Тариф на поезду как при оплате наличными средствами, так и по карте составит 33 рубля.

При пользовании различными видами проездных минимальная стоимость одной поездки может составить от 11 рублей по льготным проездным до 21 рубля по гражданским. В частности, гражданский безлимитный проездной на один месяц подешевеет почти на 20%.

С начала 2022 года начнет действовать бесплатный проезд для школьников начальных классов, а также введена новая категория льготных пассажиров — многодетные малоимущие.

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