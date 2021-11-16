Москва, 16 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Мещанском районе Москвы освободили историческое здание от незаконной мансарды, сообщает 16 ноября пресс-служба государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос самостроя

На кровле административного здания 1917 года постройки, расположенного в Большом Сергиевском переулке, обнаружили самовольно возведённую мансарду. В пресс-службе отметили отсутствие разрешительной документации на самострой. При этом площадь объекта выросла на 173,2 кв. метра.

«Вопрос признания объекта самовольной постройкой был рассмотрен в судебном порядке. В итоге было принято решение о приведении здания в первоначальное состояние в соответствие с техническим паспортом», — рассказал начальник столичной госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.