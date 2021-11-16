16 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского продюсера Игоря Кондратюка о том, что большинство украинских граждан нужно лишать права голоса, что также в первую очередь касается жителей Донбасса.

Мирослава Романенко, , 17:57 — REGNUM Украинский продюсер Игорь Кондратюк заявил, что большинство украинских граждан нужно лишать права голоса и это также в первую очередь касается жителей Донбасса. Об этом он рассказала в эфире украинского «5 канала».

Донецкая Народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя голосование за Владимира Зеленского на последних президентских выборах в 2019 году, Кондратюк сказал: «Я украинский электорат считаю электоратом, у которого нужно отобрать право голоса, потому что они не понимают, что они делают».

По мнению Кондратюка, это в первую очередь касается жителей Донбасса.

«Если Донбасс возвращаем, там всех надо лишить права голоса на 10−15 лет. Может не всех, но 70%. Там все живут в другой реальности», — добавил он.

Заявление украинского продюсера обсудили на украинских телеграм-каналах VESTI и «Крокодил». Многие раскритиковали украинского «культурного деятеля», отметив, что за такие слова Кондратюку должно нести уголовную ответственность.

«Интересно, какой процент жителей Донбасса воспринимает Украину и её население вменяемыми? Процентов 5 есть? И кто вообще, находясь в сознании, мыслит совместное будущее», — не понимает Aleksei R.

Украинские националисты Antanana

«Ужас, такое «равное и демократичное отношение», — с сарказмом добавила Elena L.

«Видимо, правнук какого-то бандеровца», — отреагировала Elena.

«А отморозков-то сколько наплодилось за эти 8 лет…» — задумался Maiden.

«Тоже что ль в политику наряжают очередного неадеквата…» — недоумевает insider_pro.

«Маразм беспощаден», — добавил «Угрюмый Циник».

«Ничего личного… Просто ещё один… из шоубиза начал пригревать себе местечко в политике…» — считает Still.

«Пассивная агрессия и раньше присутствовала, оказалось, что все очень серьезно», — добавила Ирина К.

«Кондратюк вообще-то говорит про украинский электорат, половину которого надо лишить права голоса…» — подчеркнул Василий М.

«Ха. В Прибалтике так сделали в 1992 году. Не на 10 лет, а навсегда. И Запад поддержал. Так что вполне реально», — отреагировал Дмитрий Н.

«Потерянный человек, и такие столько лет тихо сидели», — пишет Patrick.

«Всё, Донбасс ушел. Своими указами Путин наконец-то подтвердил это окончательно», — отметила Мария.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Это показатель режима Зеленского! Интересно, будет ли реакция Зе и его команды на этот спич…» — поинтересовалась Александра К.

«Не только потомки победителей живут сегодня, но и полицаев, расстрелявших Бабий Яр, и эсэсовцев, уничтоживших Хатынь, и борцов за нацiю (нацию — М. Р.), и «борцов с Советами»… Каждый определяет сам, чей он. Кондратюк, похоже, определился», — отметил Виктор К.

«Лучше поделить всю Украину. Вы же этого добиваетесь? Одних по правую сторону Днепра, других по левую. Так и будет. История показывает, что вместе нам не жить», — отреагировала Анжелика.

«Кондратюка понесло! Тоже в политику собрался, видимо, продюсерством в Украине не прокормишься», — пишет Таисия.

«Мнение сельского дурака всем очень важно. Держите нас в курсе», — с сарказмом добавил Anton.

«Есть такое понятие, как упоротость», — пояснила Ирина.

«Это безденежье. Сейчас все, кому не лень, зарабатывают на разжигании вражды», — написала Alisa Fox.

Игорь Кондратюк putnik

«Всегда знала, что с ним что-то не так. Теперь понимаю — мозгов ему не хватает», — отреагировала lilychapa.

«За разжигание розни срок давать нужно», — подытожил Andrey.

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Напомним, Игорь Кондратюк является автором петиции с требованием запретить выступления российских артистов на Украине.