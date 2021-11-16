Ростов-на-Дону, , 14:37 — REGNUM Компания «Синара» займётся созданием скоростного трамвая в Ростове-на-Дону. Соответствующее соглашение с правительством Ростовской области подписано на полях международного форума «Транспорт России 2021» в Москве, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 ноября.

Ростовский трамвай Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Сумма инвестиций в проект составит 51,18 млрд рублей. Средства вложат в создание современной инфраструктуры городского рельсового электротранспорта и покупку вагонов. В проект будут вложены средства инфраструктурного кредита, а также средства госкорпорации развития ВЭБ. РФ и Фонда национального благосостояния.

Начать работы по модернизации трамвая в Ростове-на-Дону инвестор планирует в 2022 году.

ИА REGNUM сообщало, что в рамках реконструкции трамвайной сети планируется построить более 76,8 км современных трамвайных путей, модернизировать 46 км существующей сети, приобрести около сотни вагонов, обустроить остановочные комплексы.

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