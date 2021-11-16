Тамбов, , 14:37 — REGNUM В Тамбовской области 16 ноября подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего в области были зарегистрированы 51 тыс. 717 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 48 тыс. 531 пациент, в том числе 161 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1268 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.