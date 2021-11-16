Кэри, США, , 14:36 — REGNUM В «королевской битве» Fortnite стартовало особое событие-кроссовер с популярным аниме-сериалом «Наруто». Об этом сообщается 16 ноября на официальном сайте игры.

Персонажи «Наруто» в Fortnite Скриншот с YouTube

В рамках коллаборации в Fortnite появятся облики и предметы персонажей из «Наруто»: Наруто Удзумаки, Саскэ Утиха, Сакуры Харуно и Какаси Хатакэ. Помимо этого, в игру добавят несколько тематических миссий.

Напомним, что Fortnite — это многопользовательский шутер от американской компании Epic Games. Его релиз состоялся в 2017 году.

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