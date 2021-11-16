Кэри, США, 16 ноября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В «королевской битве» Fortnite стартовало особое событие-кроссовер с популярным аниме-сериалом «Наруто». Об этом сообщается 16 ноября на официальном сайте игры.

Скриншот с YouTube Персонажи «Наруто» в Fortnite

В рамках коллаборации в Fortnite появятся облики и предметы персонажей из «Наруто»: Наруто Удзумаки, Саскэ Утиха, Сакуры Харуно и Какаси Хатакэ. Помимо этого, в игру добавят несколько тематических миссий.

Напомним, что Fortnite — это многопользовательский шутер от американской компании Epic Games. Его релиз состоялся в 2017 году.