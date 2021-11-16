Благовещенск, , 14:36 — REGNUM В Приамурье во время проведения переписи населения заразились COVID-19 22 человека. Об этом рассказала руководитель Амурстата Галина Давыдова, написало 16 ноября Amur.INFO.

Перепись Денис Абрамов © ИА REGNUM

Читайте также: Всероссийская перепись населения подходит к концу — фоторепортаж

Она назвала перепись 2022 года напряжённой и отметила, что ПЦР-тестирование переписчиков приходилось проводить еженедельно. Во время переписи коронавирус был выявлен у 22 переписчиков. Все они были застрахованы, и теперь получат выплаты.

«На сегодняшний день закончен первый этап Всероссийской переписи населения. В Амурской области переписчики обошли все домохозяйства, правда не всех смогли застать дома переписчики, либо кто-то отказывался от участия в переписи. Есть передовики, которые закончили раньше сроков и обошли все домохозяйства муниципального образования. Хочется отметить Ромненский, Октябрьский, Шимановский и Завитинский районы», — сказала Галина Давыдова.

Как сообщало ИА REGNUM, до окончания Всероссийской переписи населения остаются считаные дни. Впервые в истории страны перепись проводится с использованием цифровых технологий. По данным Росстата, переписались уже более 133,5 млн россиян — 91,6% от оценочной численности населения. Принять участие в переписи можно до 14 ноября включительно.