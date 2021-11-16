Москва, , 14:42 — REGNUM Прорывающихся из Белоруссии через польскую границу в Евросоюз жителей стран Ближнего Востока нельзя назвать беженцами. Об этом 16 ноября заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

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По его словам, люди, которые уже несколько суток ночуют на морозе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза, делают это не из-за вооруженных конфликтов в их странах, а ради лучшей жизни в богатых странах.

«Они продали свои дома, машины, все свое состояние на родине, чтобы купить билет в Белоруссию и перейти границу. Это есть. Поэтому они не беженцы, а мигранты. Они бегут за лучшей жизнью, а не по политическим мотивам», — сказал Рар.

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