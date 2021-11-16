Йошкар-Ола, , 14:34 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус

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Накануне в регионе было зарегистрировано 15 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, что стало рекордным числом смертей от COVID-19 за сутки с начала пандемии.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 722 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в Марий Эл выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 127 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 24 546 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3273 человека.

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