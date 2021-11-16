Владимир, , 14:33 — REGNUM Во Владимирской области 16 ноября подтверждено 322 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 67 тыс. 999 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 53 тыс. 416 пациентов, в том числе 71 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2353 человека. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.